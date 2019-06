Potsdam. In Brandenburg wurden bis Mitte Juni 266 Fälle von Borreliose gemeldet. Das teilte das Gesundheitsministerium auf Anfrage mit. Im gleichen Zeitraum des vergangenen Jahres war die Zahl mit 414 gemeldeten Fällen wesentlich höher. Insgesamt zählten das Ministerium und das Robert-Koch-Institut im vergangenen Jahr 1556 Fälle von Borreliose in Brandenburg. Besonders aktiv waren die Zecken in den Landkreisen Barnim (183 Fälle) und Potsdam-Mittelmark (176 Fälle). Bei der Krankheit gelangen durch Zeckenstiche Bakterien, Borrelien genannt, in den menschlichen Körper. Das kann zu Infektionen führen. Der gemeine Holzbock ist die am weitesten verbreitete Zeckenart in Deutschland. dpa/nd