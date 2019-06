Bonn. Das Porto für Briefe und Postkarten wird am 1. Juli teurer. Die Bundesnetzagentur hat am Mittwoch der Deutschen Post die Erlaubnis für die Erhöhung gegeben. Das Versenden eines Standardbriefs im Inland kostet dann 80 Cent statt bisher 70 Cent. Für die Postkarte steigt das Porto von 45 auf 60 Cent. Auch andere Briefarten werden teurer. Die neuen Briefmarken seien ab dem 1. Juli in den Filialen oder online erhältlich, teilte die Post mit. Für Marken mit dem alten Porto könnten schon jetzt Ergänzungsmarken gekauft werden. dpa/nd