Washington. Mit heftigen Angriffen auf die Demokraten und einem neuen Slogan hat US-Präsident Donald Trump offiziell seine Kampagne für die Wiederwahl 2020 begonnen. Gemeinsam mit seinen Anhängern werde er »Amerika weiterhin großartig machen«, sagte Trump am Dienstagabend vor rund 20 000 jubelnden Zuhörern in Orlando (Florida). Unter ihm werde das Land besser dastehen als je zuvor. Trump erklärte »Keep America Great« zu seinem neuen Wahlkampfmotto für 2020, auf Deutsch etwa: Sorgt dafür, dass Amerika großartig bleibt. In die Wahl 2016 war Trump mit dem Slogan »Make America Great Again« gezogen (»Macht Amerika wieder großartig«). dpa/nd