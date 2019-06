Paris. Bundesaußenminister Heiko Maas hat vor einer Eskalation des Konflikts im Golf von Oman gewarnt. »Die Kriegsgefahr am Golf ist nicht gebannt«, sagte Maas am Mittwoch bei einem gemeinsamen Auftritt mit dem französischen Außenminister Jean-Yves Le Drian in Paris. »Wir müssen alles dafür tun, dass es nicht so weit kommt«, sagt er. AFP/nd