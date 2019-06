Viele Mittelamerikaner machen sich aus ihren gewaltgeprägten Ländern auf den Weg in die USA, an Hindernissen fehlt es nicht. Foto: AFP/Mark Ralston

Berlin. Der Weltflüchtlingstag wird jedes Jahr am 20. Juni begangen. Und jedes Jahr legt das UN-Flüchtlingshilfswerks (UNHCR) kurz davor die aktuellen Zahlen vor. Dieses Mal zum ersten Mal auch offiziell in Berlin, präsentiert von Filippo Grandi, dem Hohen Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen höchstselbst. Großes Bedauern äußerte Grandi darüber, dass Flüchtlinge vor allem in westlichen Ländern teilweise als bedrohliche Invasoren dargestellt würden. »Das haben manche Politiker ausgenutzt, indem sie sagen: ›Wenn ihr mich la...