Was soll das sein

Magdeburg. Der bisherige Finanzstaatssekretär Michael Richter wurde am Donnerstag von Ministerpräsident Reiner Haseloff (beide CDU) zum Finanzminister Sachsen-Anhalts ernannt, teilte die Staatskanzlei mit. »Ich glaube, dass er der Richtige ist, an dieser entscheidenden Stelle die Aufgabe des Finanzministers zu übernehmen«, so Haseloff. Richter habe als Staatssekretär viele Jahre »hervorragend gearbeitet«. Er genieße das Vertrauen der Regierungsfraktionen. Richter übernimmt das Amt von André Schröder (CDU), der nach massivem internen Druck aus seiner eigenen Fraktion seinen Rücktritt erklärt hatte. Als erste Aufgabe muss Richter die Verhandlungen zum Doppelhaushalt 2020/2021 vorantreiben. dpa/nd