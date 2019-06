Schwerin. Die von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) geplante Impfpflicht gegen Masern wird von einer breiten Mehrheit des Landtags von Mecklenburg-Vorpommern unterstützt. Mit den Stimmen von SPD, CDU, LINKE und Freie Wähler/BMV forderte das Parlament am Donnerstag die Landesregierung auf, die Pläne des Bundes zu unterstützen. »Masern sind keine harmlose Kinderkrankheit. Sie können zu schweren Komplikationen führen«, betonte Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU). »Es geht um die Verantwortung gegenüber der gesamten Gesellschaft. Nur wenn 95 Prozent aller Bürger geimpft sind, sind auch die geschützt, die aus verschiedenen Gründen nicht geimpft werden können«, sagte LINKEN-Abgeordneter Torsten Koplin. Christel Weißig (Freie Wähler/BMV) führte die hohe Impfbereitschaft auf Erfahrungen aus der DDR zurück, in der eine weitgefasste Impfpflicht gegolten habe, mit der viele Krankheiten massiv zurückgedrängt, oft ausgerottet worden seien. dpa/nd

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Also, mach mit! Mit einem freiwilligen regelmäßigen Beitrag:

Russische Bürger haben fast zwei Millionen Fragen an den Präsidenten gestellt

LINKE-Vize Martina Renner über den Fall Lübcke, den NSU und rechten Terror in Deutschland

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!