Potsdam. Die ersten 1800 digitalisierten Akten aus den Jahren 1767 bis 1945 hat das Landeshauptarchiv online gestellt. Insgesamt könnten damit 463 000 Seiten aus den Akten gesichtet werden, teilte das Wissenschaftsministerium am Donnerstag anlässlich des 70. Geburtstages des Archivs mit. Bereit stünden unter anderem historische Quellen zur Bau- und Denkmalforschung, so zu Schlössern, Kirchen und Klöstern in Berlin und Brandenburg. Weitere 10 000 Akten sollen bis Sommer 2020 erschlossen sein. Seit einem Jahr werden, mit 230 000 Euro gefördert durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft, besonders häufig genutzte Teile des Bestandes digitalisiert. Das Brandenburgische Landeshauptarchiv bewahrt Unterlagen von Verfassungsorganen, Behörden und Gerichten - bislang rund 50 Kilometer Dokumente ab dem 12. Jahrhundert. Ältestes Dokument ist eine Urkunde des ersten brandenburgischen Markgrafen Albrecht des Bären von 1160. Vom Land erhält das Archiv 2019 rund neun Millionen Euro. dpa/nd