Cottbus. Um das Sicherheitsgefühl bei den Einwohnern zu stärken, treten Polizei und Ordnungsamt in Cottbus in der Öffentlichkeit stärker in Erscheinung. Am Donnerstag hat in der Innenstadt ein neues Sicherheitszentrum die Arbeit aufgenommen. In der Anlaufstelle für die Bürger werden jeweils ein Polizist und ein Mitarbeiter des Ordnungsamtes von Montag bis Freitag in der Zeit von 10 bis 20 Uhr ansprechbar sein.

Die Einrichtung sei kein Ersatz für die Polizeidirektion in der Stadt, teilte ein Sprecher mit. Zwar würden auch Anzeigen aufgenommen, in erster Linie gehe es...