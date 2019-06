Vom Dichter Theodor Fontane weiß man, dass seine »Wanderungen durch die Mark Brandenburg« in Wirklichkeit eher Kutschfahrten waren. Der Spitzendkandidat der CDU für die Landtagswahl am 1. September, Ingo Senftleben, will das besser machen. Er plant vom 30. Juni an eine mehrwöchige Wanderung durch das Bundesland, um den Menschen näher zu kommen. Das sagte Generalsekretär Steeven Bretz am Donnerstag, als er in der CDU-Landesgeschäftsstelle in Potsdam die Grundzüge der Wahlkampagne erläuterte.

Senftleben will auf seinem langen Marsch keinen Landkreis auslassen, mal zu Fuß, mal per Rad, per Paddelboot oder auch im Ballon unterwegs sein. Er möchte den Wählern klarmachen, dass er »Bock auf Brandenburg« hat. So lautet der zentrale Wahlkampfslogan. Senftleben hat ihn persönlich ausgesucht. Man müsse die Menschen »abholen« und auf das gewohnte und distanzierende Politikerdeutsch verzichten, wenn man sie erreichen wolle, erklärte Bretz. Es ...