Die iranischen Revolutionsgarden haben am Donnerstag eine US-amerikanische Drohne abgeschossen. Dies bestätigte am selben Nachmittag nun auch das Verteidigungsministerium in Washington. Die Überwachungsdrohne der Marine habe sich »in internationalem Luftraum« über der Straße von Hormus befunden, erklärte das Pentagon. »Die iranischen Angaben, wonach das Fluggerät über Iran flog, sind falsch«, teilte das US-Zentralkommando Centcom am Donnerstag mit.

Das komplette Gegenteil war derweil aus Teheran zu hören. »Wir verurteilen diesen provokativen und aggressiven Akt aufs Schärfste und warnen eindringlich vor der Verletzung unseres Luftraums«, sagte Außenamtssprecher Abbas Mussawi am Donnerstag.

Mit dem Abschuss der Drohne verschärft sich das Säbelrasseln zwischen Iran und USA, welches zwar schon mit dem US-amerikanischen Auss...