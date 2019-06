Isabel Soto Cardenas wohnt in Punta Arenas, der südlichsten Großstadt der Welt, unmittelbar an der Magellanstraße gelegen. Soto hat sich zeitlebens für die Gewerkschaft engagiert, ist als gelernte Hebamme vor allem für Verbesserungen im Gesundheitswesen eingetreten. Nach dem Tod ihres Vaters entdeckte sie zwei Geheimnisse. Dass er noch eine zweite Familie hatte, mit fünf Kindern, in Santiago de Chile. Und dass ihr Vater einer der Anführer des Aufstandes in Patagonien in den Jahren 1920 bis 1922 gewesen war.

Foto: Tom Mustroph