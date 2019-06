Es sei das erste Mal seit 40 Jahren, dass ein Eisbär auf Nahrungssuche in der sibirischen Stadt Norilsk, weit von der Küste entfernt, gesichtet wurde, sagte ein Mann von der lokalen Jagdbehörde der Agentur Tass. »Ein einzigartiger und seltener Fall.« Die Aufregung war groß, das Tier spazierte auch quer über Straßen und ließ sich von Menschen offenbar nicht beeindrucken. Fachleute fingen die hungrige Eisbärin ein, die am Freitag in den Zoo von Krasnojarsk gebracht werden sollte. Ihr Gesundheitszustand lasse es nicht zu, sie wieder auszuwildern. Anfang des Jahres waren bereits 50 Eisbären auf einer russischen Inselgruppe im Polarmeer in ein Wohngebiet eingedrungen. Wissenschaftler erklärten, dass die Robbenjagd für die Tiere mit dem Abschmelzen des Polareises immer schwerer werde. Das größte Raubtier an Land gilt bereits jetzt als bedrohte Art. nd

Foto: dpa/Irina Yarinskaya