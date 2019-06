Was soll das sein

Rudolf Horn, bekannter Möbeldesigner der DDR und Vater der Hellerauer Möbelserie MDW (Montagemöbel Deutsche Werkstätten), wird heute 90 Jahre alt. Nutzer der Möbel sollten diese individuell gestalten können: Nicht fertige Möbelstücke verließen daher das Werk, sondern Bauteile, die jeder nach seinen Bedürfnissen zusammenstellen konnte. Deshalb wurde MDW als das »Ikea des Ostens« bezeichnet. 30 Jahre lang lehrte der Möbeldesigner als Professor an der Kunsthochschule auf der Burg Giebichenstein. In seiner Leipziger Wohnung stehen immer noch die Möbel, die er selbst in den 50er Jahren entworfen hat. nd/dpa