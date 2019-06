Ein 20-Jähriger ist in der Straßenbahn M27 in der Nacht zu Sonntag in Berlin-Köpenick bewusstlos geschlagen und beraubt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte eine Gruppe mit etwa zehn Jugendlichen die Telefonnummer einer 18-Jährigen gefordert, die in der Bahn saß. Als der 20-Jährige die Jugendlichen bat, die junge Frau in Ruhe zu lassen, schlugen sie plötzlich auf ihn ein. Er verlor den Angaben zufolge kurz das Bewusstsein. Währenddessen wurde er beraubt. Die Gruppe flüchtete. dpa/nd