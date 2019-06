Brandenburg an der Havel. Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) hat die seit den 1990er Jahren laufende Sanierung des Doms zu Brandenburg an der Havel als herausragendes und vorbildliches Projekt der Denkmalpflege gewürdigt. Es sei eine Herausforderung und auch ein »großes Glück«, ein »so mächtiges und bedeutendes Denkmal zu bewahren«, sagte Grütters am Samstag bei einem Besuch des evangelischen Doms. Der mittelalterliche Sakralbau, mit dessen Bau einst 1165 begonnen wurde, sei nicht nur für die Region von herausragender Bedeutung, sondern auch ein »national wirklich bedeutsames Projekt«. Am Dom zu Brandenburg an der Havel wird derzeit das letzte große Sanierungsprojekt vorbereitet. Die rund 7,6 Millionen Euro teure Sanierung der Ostklausur und der sogenannten Spiegelburg des Domstifts Brandenburg soll 2020 beginnen und 2023 abgeschlossen werden. Aus dem Haushalt der Kulturstaatsministerin werden dafür rund vier Millionen Euro bereitgestellt. Weitere zwei Millionen Euro kommen vom Land Brandenburg. epd/nd