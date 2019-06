Ostritz. Kein Bier für Nazis: Mit ihrem kreativen Protest gegen das rechtsextreme »Schild und Schwert Festival« haben die Einwohner im ostsächsischen Ostritz ein viel beachtetes Signal gesendet. Nachdem für die Veranstaltung ein Alkoholverbot verhängt worden war, hatte das Internationale Begegnungszentrums St. Marienthal (IBZ) am Samstag die Biervorräte eines Supermarktes aufgekauft. »Wir sind froh, dass wir damit ein Zeichen setzen konnten für Bürgerengagement«, sagte der Vorstandsvorsitzende der IBZ-Stiftung, Michael Schlitt, am Sonntag. dpa/nd

In Prag protestierten 250.000 Menschen gegen die Regierung des Oligarchen Andrej Babiš

Verkehrsausschuss will vollständige Verträge einsehen, um Kosten zu ermitteln

