Was soll das sein

Washington. Die Regierung von US-Präsident Donald Trump hat den Palästinensern im Zuge ihres Nahost-Friedensplans einen massiven wirtschaftlichen Aufschwung in Aussicht gestellt. Im ökonomischen Teil des Plans sind internationale Investitionen in Höhe von 50 Milliarden Dollar (44 Milliarden Euro) und eine Million neue Jobs binnen zehn Jahren vorgesehen. Israel lobte den Vorstoß. Die Palästinenserregierung lehnte die Pläne, die kommende Woche bei einer Konferenz in Bahrain näher vorgestellt werden sollen, umgehend ab. Der seit Langem mit Spannung erwartete Friedensplan schlägt eine Reform der palästinensischen Wirtschaft vor, um umfangreiche internationale Investitionen zu erzielen. AFP/nd