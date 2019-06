Neubrandenburg. Wegen einer Attacke auf zwei Asylbewerber aus Eritrea müssen sich seit Montag zwei Tatverdächtige vor dem Amtsgericht Neubrandenburg in Mecklenburg-Vorpommern verantworten. Einem 22-Jährigen und einem 31-Jährigen wird gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Der Vorfall hatte sich am 19. April 2018 in Friedland am Naherholungsgebiet Mühlenteich ereignet. Die Angeklagten sollen die beiden Geschädigten gestoppt, geschlagen und deren Fahrräder in einen Teich geworfen haben. Bei den Angeklagten, die auch ihre Hunde auf die Opfer gehetzt haben sollen, waren damals fast zwei Promille Alkohol gemessen worden. Das Duo war laut Polizei bereits wegen diverser Straftaten bekannt. Ein mutmaßlicher Komplize ist laut Staatsanwaltschaft untergetaucht. dpa/nd