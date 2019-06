Dschidda. Vor den für Montag angekündigten neuen US-Sanktionen gegen Iran hat US-Außenminister Mike Pompeo in Saudi-Arabien Gespräche über die angespannte Lage geführt. Ziel der USA sei eine Koalition »nicht nur in den Golfstaaten, sondern in Asien und Europa, welche die Herausforderung begreift und bereit ist, gegen den weltgrößten Terrorismusförderer vorzugehen«, sagte Pompeo mit Blick auf Teheran. Iran bestritt derweil einen erfolgreichen US-Cyberangriff. In Dschidda kam Pompeo mit dem saudiarabischen König Salman und dem einflussreichen Kronprinzen Mohammed bin Salman zusammen. AFP/nd