Berlin. Vor dem Treffen der Koalitionsspitzen mit der Autobranche, Gewerkschaften und Experten am Montagabend rechnete die Bundesregierung nicht mit konkreten Ergebnissen. Es sei der »Einstieg in einen Gesprächsprozess« mit einer der wichtigsten Industrien des Landes über ihre Zukunft, Arbeitsplätze und notwendige Entwicklungen, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert in Berlin. Themen sollten etwa Klimaschutz im Verkehr und technologische Veränderungen sein. Geplant sei ein Gespräch in »vertrauensvoller Atmosphäre«, sagte Seibert. dpa/nd