Der neue Hauptsponsor des Fußball-Bundesligisten 1. FC Union Berlin, der Immobilienkonzern Aroundtown, will gegen den Mietendeckel des rot-rot-grünen Senats klagen. Das kündigte der Geschäftsführer des Konzerns, Andrew Wallis, im Interview mit dem »Tagesspiegel« an. »Wir werden diesen Beschluss, der den Mietern, die neue und bezahlbare Wohnungen benötigen, mehr Schaden zufügt, rechtlich anfechten«, erklärte Wallis. Aroundtown arbeitet in der Hauptstadt hauptsächlich mit Gewerbe-Immobilien. Das Partner-Unternehmen Grand City hält rund 90 000 Wohnungen in Deutschland, davon etwa 8000 in Berlin. Das Engagement des neuen Hauptsponsors ist unter den Fans des 1. FC Union extrem umstritten. Der Verein verkündete die Zusammenarbeit mit dem Konzern ausgerechnet an dem Tag, als die Initiatoren des Volksbegehrens »Deutsche Wohnen & Co enteignen« fast 80 000 Unterschriften an den Senat übergaben. Von dem Volksbegehren wäre wohl auch Aroundtown mit seinem Partnerunternehmen betroffen. dpa/nd