Verlässlichkeit in den NATO- Russland-Beziehungen ist für von Geyr ein hohes Gut. Foto: Bundeswehr/Sebastian Wilke

Der Mann ist stets gut gekleidet, höflich, drängt sich nie in die erste Reihe. Er gewinnt Aufmerksamkeit nicht nur, weil er leise spricht, sondern vor allem, weil seine Argumentationen - auch wenn man sie nicht teilt - so kundig wie logisch sind. Wenn er will, lässt er Gesprächspartner Zwischentöne vernehmen.

Bisher konnte man diesem 57-Jährigen zumeist im Umfeld der Verteidigungsministerin begegnen. Nun wird Ursula von der Leyen (CDU) ihren Leiter der Politischen Abteilung, den sie 2014 ins Haus holte, verlieren. Géza Andreas von Geyr zieht um nach Moskau. Ab kommenden Monat wird er dort Botschafter und damit Chef...