Addis Abeba. Die äthiopische Polizei hat am Montag einen Verdächtigen erschossen, der hinter einem Putschversuch im Hochland von Äthiopien stecken soll. Das berichtete der britische Rundfunksender BBC unter Berufung auf staatliche Quellen. Bei dem versuchten Putsch waren am Wochenende fünf Menschen getötet worden, unter ihnen der äthiopische Armeechef, der Gouverneur des Bundesstaats Amhara sowie der dortige Generalstaatsanwalt. Ministerpräsident Abiy Ahmed hatte daraufhin für Montag Staatstrauer ausgerufen. epd/nd

