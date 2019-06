Ist nach sieben Jahren der Spaß bei Springer vorbei? Foto: freeday/Photocase

Wenn sich zwei zusammentun, um gemeinsam Größeres zu erreichen, um zu wachsen, dann mögen sie sich nicht nur, sondern sind meistens ineinander verliebt. Merkwürdig nur, wenn beide vor dem Standesbeamten dann von Anfang an sagen, dass nach exakt sieben Jahren alles vorbei sein wird. Sogar die Trennungsregeln sind schon klar: Der eine bekommt das Vermögen oder das Haus in einer nun besseren Wohnlage. Der andere lässt sich den Anteil am erarbeiteten Mehrwert mit gutem Zins auszahlen und sucht sich für die nächsten sieben Jahre wieder einen neuen Partner, einen mit erneuter Erfolgs- und Gewinnperspektive.

Was im rein zwischenmenschlichen Bereich ungewöhnlich wäre, ist in der Wirtschaft normal. Da gibt es keine Leidenschaft für ein Produkt oder eine Firma, sondern das reine Kalkül der Profitmaximierung. Private Equity heißt das auf börsianisch und auf deutsch: Beteiligungsgesellschaften. Kritiker und Betroffene nennen sie auch Heuschre...