Samtens. Auf Rügen können Autofahrer künftig zügiger vorankommen. Die Bundesstraße 96n von Stralsund nach Bergen ist in den vergangenen Jahren ausgebaut worden. Am Dienstag wurde bei Samtens der letzte Abschnitt im Beisein von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) und Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) freigegeben. Die Trasse zwischen Samtens-Ost und Bergen ist sieben Kilometer lang und hat eine dritte Spur zum wechselseitigen Überholen. dpa/nd

