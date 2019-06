Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Also, mach mit! Mit einem freiwilligen regelmäßigen Beitrag:

Mering. 500 Kilo Saure-Gurken-Pulver aus Kamerun sollte eine Frau weltweit verhökern. Das klang für die 34-Jährige aus Bayern offenbar so verlockend, dass sie sich auf den Deal einließ: Vorab musste sie laut Polizei vom Dienstag 4000 Euro nach Kamerun überweisen, damit die Ware auf den Weg geht. Als das vermeintliche Pulver endlich in Brüssel angekommen sein sollte, musste sie noch einmal 1000 Euro in bar übergeben und 1000 Euro nach Kamerun überweisen. Sie erhielt ein Probepäckchen von 30 Kilo. Zu Hause stellte die Schwäbin fest, dass sie Zement bekommen hatte. Unklar blieb, ob es überhaupt ein Saure-Gurken-Pulver gibt. dpa/nd