Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Also, mach mit! Mit einem freiwilligen regelmäßigen Beitrag:

Die Neuköllner Linkspartei hat sich gegen Thomas Licher als Fraktionsvorsitzenden in der Bezirksverordnetenversammlung (BVV) Neukölln ausgesprochen. Licher will im Juli zum Bezirksverband Mitte wechseln, weiterhin aber die Neuköllner LINKE in der BVV als Vorsitzender vertreten. Im Beschluss der Mitgliederversammlung heißt es, der Austritt aus dem Bezirksverband sei nicht vereinbar mit der Ausübung des Fraktionsvorsitzes. Wie berichtet, sind dem Wechsel Differenzen zwischen Licher und dem Bezirksvorstand vorausgegangen. Licher warf diesem vor, »arabische Großfamilien gegen den Vorwurf der Bandenkriminalität« zu verteidigen und sich einseitig für die Belange der migrantischen Neuköllner zu engagieren. Die Mitgliederversammlung wies den Vorwurf zurück. yaw