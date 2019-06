Der Trompeter Dave Bartholomew ist tot. Bartholomew sei bereits am Sonntag im Alter von 100 Jahren in New Orleans gestorben, teilte die Recording Academy mit. »Bartholomew war ein Pionier des Rock and Roll und seine innovative Herangehensweise hat dazu beigetragen, den Sound von New Orleans zu definieren und die Stadt als eine der großen Musikmetropolen der USA zu definieren«, hieß es. dpa/nd