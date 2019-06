01.06.2019, Berlin: Greenpeace-Aktivisten halten ein Plakat mit dem Konterfei von Verkehrsminister Scheuer. Foto: Foto: Paul Zinken/dpa

Am Dienstag veröffentlichte der ökologisch orientierte Verkehrsclub VCD ein Büchlein, in dem er seine Vision einer Stadt von morgen kundtut, in der das Auto nicht mehr das alles dominierende Verkehrsmittel ist. Andreas Scheuer wird dies vermutlich nicht zur Kenntnis genommen haben. Schließlich setzt er als typisch deutscher Verkehrsminister darauf, dass für eine klimafreundliche Verkehrswende ...