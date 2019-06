Fabien Roussel sucht mit der FKP die Einheitsfront. Foto: imago images/Gwendoline Le Goff

Keine Reaktion ist auch eine Reaktion: Bisher hat keine der angesprochenen linken Formationen auf den Aufruf der Französischen Kommunistischen Partei (FKP) reagiert. Auch auf Anfrage des »nd« wollte keine von ihnen Stellung nehmen. Offensichtlich besteht zumindest interner Beratungsbedarf.

Der FKP-Chef Fabien Roussel hatte diesen Appell des Nationalrats der Partei mit einem persönlichen Brief an Jean-Luc Mélenchon von der Bewegung La France insoumise, Olivier Faure von der Sozialistischen Partei, Benoît Hamon von der Bewegung Génération S und David Cormand von der Partei der Grünen geschickt. Darin bietet Roussel den Vorsitzenden dieser Parteien und Bewegungen an, sich zu treffen, um über Möglichkeiten des gemeinsamen oder zumindest abgestimmten Auftretens bei der Kommunalwahl zu beraten.

»Eine linke Volksfront könnte den Franzosen neue Hoffnung geben«, heißt es in dem Appell. »Unser Land braucht eine kämpferische Linke.« Die...