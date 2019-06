New York. Im Konflikt zwischen den USA und Iran hat der UN-Sicherheitsrat zu größter Zurückhaltung aufgerufen. »Die Mitglieder des Rats fordern alle betroffenen Parteien und alle Länder in der Region dazu auf, maximale Zurückhaltung zu üben und Maßnahmen und Handlungen zu unternehmen, die Eskalation und Spannungen reduzieren«, sagte Kuwaits UN-Botschafter Mansur al-Otaibi am Montag (Ortszeit) nach einer von den USA erbetenen Sondersitzung des Sicherheitsrats in New York.

Die USA und Iran hatten sich bei den Vereinten Nationen erneut mit Schuldzuweisungen überzogen. Irans UN-Botschafter verurteilte die neuen US-Sanktionen scharf. Die USA hätten einen »Wirtschaftskrieg« und »wirtschaftlichen Terrorismus« gegen die iranische Bevölkerung begonnen, sagte Majid Takht Ravanchi vor Journalisten in New York. US-Präsident Donald Trump hatte zuvor neu...