Berlin. Pflegekräfte sind häufiger und länger krank als andere Berufsgruppen. Das geht aus dem Gesundheitsreport 2019 der Techniker Krankenkasse (TK) hervor, der am Mittwoch in Berlin vorgestellt wurde. Am häufigsten sind Rückenprobleme und psychische Störungen. Dem TK-Report zufolge fallen Alten- und Krankenpflegekräfte im Schnitt jährlich für 23 Tage krankheitsbedingt aus. Das sind acht Tage oder gut 50 Prozent mehr als im Durchschnitt aller Beschäftigten. Altenpflegerinnen und Altenpfleger werden am häufigsten krank. Der Krankenstand in der Altenpflege liegt bei knapp sieben Prozent, in der Krankenpflege bei sechs Prozent. Beide Werte liegen deutlich über dem Durchschnitt aller Berufstätigen (vier Prozent). epd/nd