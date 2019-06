Zahlreiche Studien haben es in den vergangenen Jahren für verschiedene Länder gezeigt: Am Wochenende aufgenommene Klinikpatienten haben ein höheres Risiko zu sterben. Dieser Wochenendeffekt wird vor allem auf eine schlechtere Versorgung in Kliniken an Samstagen und Sonntagen zurückgeführt.

Experten zweifeln das aber nun in einer neuen Analyse an. Das britische Forscherteam hatte Studien zum Wochenendeffekt aus verschiedenen Ländern überprüft. Aus den Daten lasse sich keine klare Ursache für die höhere Sterblichkeitsrate ableiten, schlussfolgern sie in einem Beitrag im Fachmagazin »BMJ Open«. Erforscht werden müsse vor allem, ob Menschen, die am Wochenende in die Notaufnahme kommen, im Mittel schwerer erkrankt sind als die, die unter der Woche kommen.

Deutsche Experten allerdings halten die Versorgungsqualität weiter für entscheidend. Wissenschaftliche Nachweise für den Wochenendeffekt gibt es hierzulande zwar nicht, Experten gehen aber d...