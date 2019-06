Franziska Becker, Karikaturistin unter anderem für die "EMMA". Foto: imago images / Reiner Zensen

Das wird man ja wohl noch zeichnen dürfen, könnte das Motto des aktuellen Karikaturen-Streitchens sein. Auslöser ist, dass der Journalistinnenbund (jb) am Samstag die Hedwig-Dohm-Urkunde verleihen will. Und zwar an die Karikaturistin und Feministin Franziska Becker, die seit 1977 auch für die Frauenzeitschrift »Emma« zeichnet. In gewohnt provokanter Manier beeilte sich »Emma«, auf Twitter ausgerechnet Beckers Karikaturen zum Thema Islam zu teilen. Eine zeigt eine Polizistin mit Kopftuch, die einem Ladendieb die Hand abhackt. »Seit die bei der Polizei sind, ist der Ladendiebstahl merklich zurückgegangen«, sagt der Ladenbesitzer am Rand.

Wie auf Knopfdruck entlud sich im Netz die Kritik, das sei muslimfeindlich. Allen voran die »taz«-Journalistin Sibel Schick, die befürchtet, solche Bilder spielten Pegida und Co. in die Hände. Eine andere schreibt: »Nie lag der jb so daneben mit seinem Preis.«

Die Becker-Fans hingegen tun die Warnungen vor einer rassistischen Instrumentalisierung der Satire als humorlos ab. Ein Blogger ärgert sich, dass Beckers Abbildungen von christlichen Priestern, die Frauen verprügeln, niemanden interessierten, nur ihre Kritik am Islam störe. Auch die Namensgeberin des Preises, Hedwig Dohm, setzte sich intensiv mit Religion auseinander.

Das traurige Gehacke über Becker erinnert an die Mohammed-Karikaturen, die 2015 in der dänischen Zeitung »Jyllands-Posten« erschienen waren. Das lässt – leider – wenig Raum für die Preisträgerin, die jenseits aller Politik einfach sehr gut zeichnen kann. Sie wird übrigens nicht nur für ihre Karikaturen in der »Emma« ausgezeichnet – sondern für ihr Lebenswerk. Becker, 1949 in Mannheim geboren, ist seit den 1970ern feministisch aktiv. Sie arbeitete für »Psychologie Heute«, »Titanic« und »Stern« und erhielt bereits mehrere Preise, zuletzt den Wilhelm-Busch-Preis. Ob als nächstes die Hedwig-Dohm-Urkunde folgt, bleibt abzuwarten. Die nd-Anfrage an den jb, der nun intern diskutiert, wurde nicht rechtzeitig beantwortet.