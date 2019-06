Dahrendorf. Blühende Pracht für Insekten: Knapp fünf Monate nach dem Start eines Blühwiesenprojekts am Grünen Band in Sachsen-Anhalt machen bereits 115 Paten mit. Sie kommen aus fünf Bundesländern. Eine Patenschaft für 100 Quadratmeter des auf zwei Jahre angelegten Projekts koste 50 Euro. Ein Landwirt aus Niedersachsen hatte für die Blühwiese zwischen Dahrendorf und Kortenbeck im Altmarkkreis Salzwedel rund 1,5 Hektar aus der Produktion genommen. Momentan entfalte die Wiese ihre ganze Pracht. Für den 6. Juli sei ein Treffen der Paten an der Wiese geplant. dpa/nd