Das Richtfest der umstrittenen CG-Gruppe in der Rigaer Straße bleibt nicht ohne Störungen

Die Friedrichshain-Kreuzberger Bürgermeisterin Monika Herrmann (Grüne) hat sich am Dienstag dafür ausgesprochen, auch die Mieten für Gewerbeimmobilien zu begrenzen. In der Sendung »Bezirksbürgermeister*innen von Berlin« des rbb erklärte Herrmann, dass durch den extremen Anstieg der Gewerbemieten auch Arztpraxen und Kinderläden von Verdrängung betroffen seien. Ihrem Bezirk seien aber die Hände gebunden, da nur der Bund den Mietenanstieg für Gewerbeimmobilien gesetzlich begrenzen könne. Der rot-rot-grüne Berliner Senat hatte im vergangenen Jahr bereits eine ähnliche Initiative im Bundesrat eingebracht. clk

SPD will 19 neue Stellen beim Landesinlandsgeheimdienst schaffen / LINKE im Abgeordnetenhaus erinnert an »Skandale« rund um den Attentäters Amri

Hostels werden inzwischen von Eigentümern in lukrativere Büroimmobilien umgewandelt

