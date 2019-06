Berlins Freibäder erfreuen sich bei Hitze großer Beliebtheit. Foto: dpa/Sophia Weimer

Zwar ist für den heutigen Donnerstag »nur« noch eine Höchsttemperatur von 27 Grad angekündigt, doch spätestens am Sonntag droht Berlin der nächste Sonnenstich. Mit vorhergesagten 38 Grad wird es dann noch einmal so heiß wie am Mittwoch.

Für all jene, die dachten: 38 Grad, das war doch am Urlaubsstrand auch kein Problem - und am Mittwoch eines Besseren belehrt wurden - , bleibt bis Sonntag zumindest noch genügend Zeit, sich einen Ventilator zu kaufen. Blöd nur, wenn das Angebot die Nachfrage nicht deckt. »Aufgrund der Wetterlage und der derzeitig hohen Nachfrage können wir Ihnen leider keine Fragen zur Verfügbarkeit von Ventilatoren beantworten«, wird einem sofort von einer aufgezeichneten Stimme gesagt, wenn man in Berlin bei zwei der großen Einzelhändler im Elektronikbereich anruft.

Wer nicht in der Wohnung oder dem Büro sitzen will und im Freien unterwegs ist, dem versprechen alternativ die Bäume in der Stadt ein schattig kühles Plätz...