Berlin. Die deutsche Wirtschaft wird im zweiten Quartal dieses Jahres nach Berechnungen des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) kaum zulegen. Für den Zeitraum von März bis Ende Juni rechnet das Institut mit einem Wachstum des Bruttoinlandsprodukts von 0,1 Prozent. »Die Beschäftigten haben Ende April mehr Urlaub genommen als üblich und entsprechend weniger produziert«, teilte DIW-Konjunkturchef Claus Michelsen am Mittwoch mit. Aktuell schätzten die Industrieunternehmen die Produktion aber wieder deutlich besser ein. Dennoch kühlten sich die Geschäftserwartungen mit Blick auf den Handelsstreit mit den USA und die schwächelnde Industrie weiter ab. Die Auftragsbücher seien indes »sehr gut gefüllt«. dpa/nd

