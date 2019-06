Stuttgart. Der insolvente Buch- und Mediengroßhändler KNV wird an das Logistikunternehmen Zeitfracht in Berlin verkauft. Dies teilte Insolvenzverwalter Tobias Wahl am Mittwoch in Stuttgart mit. Alle Standorte und gleichfalls die 1600 Arbeitsplätze sollen demnach erhalten bleiben. Der größte deutsche Buch- und Mediengroßhändler hatte am 14. Februar wegen Überschuldung Insolvenz beantragt. Zeitfracht ist ein Familienunternehmen mit Sitz in Berlin mit über 1800 Beschäftigten. Der Umsatz im vergangenen Jahr betrug über 350 Millionen Euro. Zuletzt hatte Zeitfracht im Februar die Luftfahrtgesellschaft Walter von Eurowings übernommen. dpa/nd