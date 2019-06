Er war vor allem als Vater Willie Tanner in der US-Serie »Alf« bekannt geworden - jetzt ist der US-Schauspieler Max Wright im Alter von 75 Jahren gestorben. Er hatte seit den 1990er Jahren gegen eine Krebserkrankung gekämpft. Wright spielte auch in Filmen wie »Hinter dem Rampenlicht« (1979), »Reds - Ein Mann kämpft für Gerechtigkeit« (1981) und »Soul Man« (1986). In einigen Folgen der US-Serie »Friends« war Wright als Besitzer des Cafés Central Perk zu sehen. dpa/nd