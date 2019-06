München. Frauen dürfen sich an der Isar in München oben ohne sonnen. Das hat der Münchner Stadtrat am Mittwoch einstimmig beschlossen. Ein Dringlichkeitsantrag der CSU-Fraktion zur Änderung der städtischen Badebekleidungsverordnung wurde ohne Gegenstimme angenommen. Die Verordnung schreibt vor, dass außerhalb ausgewiesener FKK-Flächen Badebekleidung getragen werden muss, ließ aber bislang offen, was Badebekleidung bedeutet. Dies soll sich ändern, indem die Verordnung konkret beschreibt, dass »die primären Geschlechtsteile bedeckt« sein müssen. Will heißen: Eine Badehose reicht. Weder Männer noch Frauen müssen demnach Oberteile tragen. dpa/nd