Es ist Kunst, ihr Hirnis! Keglmaier und ihr Mitmusiker Schrank Foto: Evi Lemberger/Trikont

Frei.Sein.Wollen» heißt ein schöner Dokumentarfilm über die Anfänge von Kofelgschroa. Klar, darum geht es ja auch: Frei sein wollen in der Kultur, in der Politik, im Leben, wenn auch nicht ständig in der Liebe. Es gibt kein Schlagzeug, die Tuba macht den Beat: Kofelgschroa spielen Volksmusik mit Volksmusikinstrumenten, die keine Volksmusik mehr ist, sie geht viel weiter, in Richtung Krautrock, Trance und Dub-Reggae. Loslassen, Entgrenzung, Abenteuer. Das war irgendwann auch etwas viel. Die Band aus Oberammergau ruht sich zurzeit aus, ihr Sänger und Akkordeonspieler Maxi Pongratz hat jetzt sein erstes Solo-Album rausgebracht.

Frei sein wollen. Er spielt meistens ein chromatisches Akkordeon. Das ist das mit den Tasten, im Unterschied zum diatonischen Akkordeon, dem mit den Knöpfen. Auf seiner Website erklärt er in einem kurzen Film die Basics: «Heimat: diatonisch. Bayern: diatonisch, Kühe: diatonisch. Wiese: diatonisch. Mia san mia. Seema...