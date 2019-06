Potsdam. In der Landeshauptstadt sind die ersten Elektro-Tretroller unterwegs. Ein schwedisches Unternehmen ist nach eigenen Angaben mit ein paar hundert Rollern gestartet. Die Stadt sei mit weiteren Anbietern im Gespräch, wie eine Sprecherin sagte. In anderen größeren Kommunen sind die Roller noch nicht da, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur bei Stadtverwaltungen ergeben hat. Der Brandenburger Verband des Verkehrsclubs Deutschland (VCD) sieht den Einsatz der neu zugelassenen Fortbewegungsmittel kritisch. »Wir brauchen erst einmal breitere Radwege«, sagte Sprecherin Anja Hänel. dpa/nd

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!