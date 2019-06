Innenminister Schröter bei Feuerwehrleuten Foto: dpa/Bernd Settnik

Eisenhüttenstadt. Eine ganze Anzahl von Waldbränden fordern seit Tagen von den Feuerwehreinsatzkräften in Brandenburg Höchstleistungen. Daran hat auch die am Donnerstag einsetzende Abkühlung wenig geändert. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) besteht im Land weiter hohe Waldbrandgefahr, im Süden und Osten galt die höchste Gefahrenstufe.

Die Bundespolizei stockt ihre Hilfe für die Großbrände in Brandenburg auf. Ein zusätzlicher großer Hubschrauber mit 2000 Liter Fassungsvermögen für Löschwasser sei für den Einsatz in der Lieberoser Heide geordert, ein anderer werde von dort für einen Brand zwischen Frankfurt (Oder) und Eisenhüttenstadt (Oder-Spree) abgezogen. Das kündigten Bundespolizeipräsident Dieter Romann und Brandenburgs Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) am Donnerstag bei einem Besuch in Lieberose an. Ein kleinerer Hubschrauber der Bundespolizei mit 600 Liter Fassungsvermögen blieb in de...