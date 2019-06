Verbände und Vereine sollen in Berlin mehr Mitspracherecht beim Tierschutz bekommen. Der Senat nahm in dieser Woche einen Gesetzentwurf zur Einführung eines Klagerechts zur Kenntnis, wie Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) mitteilte. Tierschutzorganisationen sollen zum Beispiel im Vorfeld einbezogen werden, wenn es um eine Genehmigung von Tierversuchen geht oder um die Erlaubnis, Tiere auf Messen oder in Zoohandlungen auszustellen. Auch der Klageweg soll möglich sein, wenn Behörden ihren Pflichten für den Tierschutz nicht nachkommen. Veterinärämter zum Beispiel sind dem Senator zufolge angehalten zu überprüfen, ob Tiere i...

