Die Große Koalition erweitert das Staatsangehörigkeitsrecht um eine »Verlustregelung«. Der Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit wird Menschen angedroht, die sich im Ausland an Kampfhandlungen für eine Terrormiliz beteiligt haben und dadurch »zum Ausdruck bringen, dass sie sich von Deutschland und seinen grundlegenden Werten« abgewandt haben. Voraussetzung ist, dass sie noch eine andere Staatsangehörigkeit besitzen, denn jemanden in die Staatenlosigkeit zu schicken, verbietet das Grundgesetz. Auch rückwirkend darf das Gesetz nicht angewandt werden.

Der Entscheidung des Bundestages, die nach Redaktionsschluss dieser nd-Seite geplant war und deren Zustandekommen angesichts der Mehrheit der Großen Koalition nicht in Zweifel stand, war eine Anhörung im Innenausschuss des Parlaments am Montag vorausgegangen. Bereits dort hatten Experten differenzierte Stellungnahmen abgegeben, darunter auch schwerwiegende rechtsstaatliche Bedenken. Nicht in Frage steht allgemein die Notwendigkeit, Teilnehmer an terroristischen Handlungen strafrechtlich zur Rechenschaft zu ziehen. Dass eine Ausbürgerung die juristische Verfolgung jedoch angemessen ersetzen könnte, steht in Zweifel. Das Deutsche Institut für Menschenrechte wirft dem Gesetzgeber vor, eine Bestrafung auf diese Weise sogar zu verhindern.

Einige Bedenken hatten zur kurzfristigen Änderung des Gesetzentwurfs durch die Regierungsfraktionen geführt, am politischen Ziel ändert sich jedoch nichts. So wurde der Begriff der »Terrormiliz« ersetzt durch »terroristische Vereinigung«, so dass die Justiz sich im Streitfall auf einen rechtlich bereits erprobten Begriff stützen kann. Was ist eine Terrormiliz? Wie etwa der Jurist Ulrich Vosgerau in der Anhörung deutlich gemacht hatte, sind die »Freiheitskämpfer« des einen stets die »Terroristen« des anderen.

Der Vorwurf, es handele sich bei dem Gesetzesvorstoß ohnehin um eine eher politisch als juristisch begründbare Maßnahme, ist auch nach dem Beschluss des Bundestages vom Donnerstag nicht ausgeräumt. Zu vermuten ist, dass jede von der Bundesregierung eingestufte »terroristische Vereinigung« zum Grund werden kann, ihre Anhänger auszubürgern - dass dies nicht nur den Islamischen Staat IS, sondern dann wohl auch die PKK betreffen dürfte, liegt nahe. Und ob die Anhänger der nordsyrischen kurdischen YPG, die von den USA unterstützt und von Deutschland mit Distanz behandelt, von der Türkei aber als »Ableger der PKK« bekämpft werden, künftig mit Ausbürgerung »bestraft« werden können, steht in den Sternen und dürfte von den politischen Entwicklungen und ihrer Interpretation abhängen.

Dass dieses Gesetz ohnehin eine geringe Zahl von Menschen wirklich erreicht, weil es nicht rückwirkend gilt, der IS aber militärisch als besiegt gilt und viele seiner Anhänger gefangen oder untergetaucht sind - darauf hatten auch mehrere Gutachter in der Anhörung am Montag hingewiesen. Hinzu kommt, dass die Bundesregierung Mittel und Wege findet, Menschen an der Einreise nach Deutschland zu hindern, auch ohne dass ihre Staatsangehörigkeit eine Rolle spielt. Im Deutschlandfunk wurde die Zahl von 124 IS-Anhänger und 138 Kindern mit Deutschlandbezug genannt, die in den Lagern der Kurden in Nordsysrien und Irak gefangengehalten werden. 90 Erwachsene und 117 Kinder davon besäßen die deutsche Staatsbürgerschaft.

In den letzten Wochen seien nach den Angaben des Menschenrechtsanwalts Clive Stafford Smith allein im Lager Al Hol 235 Kinder gestorben. Die hygienischen Bedingungen seien denkbar schlecht, und Menschen würden ohne Verfahren nun bereits über Jahre dort festgehalten. Unter den Menschenrechtlern sei deshalb vom »Guantanamo am Euphrat« die Rede. Erst gegen knapp zwei Dutzend ehemalige IS-Kämpfer aus solchen Lagern sei bisher in Deutschland Haftbefehl ergangen. Deutsche Angehörige festgehaltener Kinder, deren Eltern um Leben kamen, scheiterten bisher daran, ihre Enkel, Nichten oder Neffen nach Deutschland zu holen. Von der Bundesregierung erhielten sie keine Unterstützung.

Keinen deutschen Pass soll künftig erhalten, wer sich nicht in »deutsche Lebensverhältnisse« einordnet. Der unklar normierende und umstrittene Einbürgerungsvorbehalt zielt auf das Verbot der Mehrehe, wie es heißt. Sie ist im Gesetzestext als Beispiel aufgeführt; welche weiteren die Bundesregierung im Sinn haben könnte, bleibt offen. Sie hatte einen entsprechenden Vorstoß des Bundesrates übernommen. Die Frist, innerhalb derer es bei einer Täuschung möglich sein soll, die deutsche Staatsbürgerschaft zu entziehen, wird zudem von fünf auf zehn Jahre verlängert.