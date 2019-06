Was soll das sein

Schkeuditz. Der Deutsche Bauernverband (DBV) will, dass Landwirte sich mit speziellen Züchtungen gegen den Klimawandel wappnen. Dazu sei eine Änderung der europäischen Gentechnikgesetze nötig, sagte DBV-Präsident Joachim Rukwied am Mittwoch beim Deutschen Bauerntag in Schkeuditz. Die Pflanzen müssten mit Trockenheit und mit Nässe umgehen können, sagte er bei dem zweitägigen Treffen. Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) stimmte der Forderung zu. Rukwied sprach sich zudem gegen den Vorschlag der Bundesregierung zur Umsetzung der EU-Düngeverordnung aus und kritisierte das Volksbegehren zum Schutz von Bienen. Ihn sorge, dass urbane Milieus zunehmend versuchten, die Arbeit von Bauern zu beeinflussen. dpa/nd Kommentar Seite 8