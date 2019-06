Frankfurt am Main. Angesichts von Tausenden Klagen gegen Monsanto in den USA setzt Bayer auf eine neue juristische Strategie und stößt damit auf Zustimmung der Anleger. Nachdem der Aufsichtsrat am Mittwoch die Weichen dafür stellte, in den Gerichtsverfahren verstärkt auf Vergleiche zu setzen, legte die Bayer-Aktie am Donnerstag kräftig zu. Am Vormittag notierten die Papiere des Chemie- und Pharmakonzerns mit mehr als acht Prozent im Plus bei über 60 Euro. AFP/nd