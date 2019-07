Das Gemälde von Eduard Ender zeigt Alexander von Humboldt mit Aimé Bonpland auf ihrer gemeinsamen Forschungsreise in Venezuela. Foto: akg

In diesem Jahr feiert die deutsche Wissenschaftswelt den 250. Geburtstag von Alexander von Humboldt. Sein Name schmückt zahlreiche Veranstaltungen, Ausstellungen und Konferenzen - und das 600 Millionen schwere Humboldt-Forum in Berlin. Doch das umstrittene Museum wird nun nicht wie geplant im Geburtsjahr Alexander von Humboldts eröffnet werden.

Grund sind zwar nicht inhaltliche Bedenken, sondern wohl Mängel an der Klimaanlage - für einige Kritiker*innen ist das dennoch ein Glück im Unglück. Initiativen wie »No Humboldt 21« hatten von Anfang an kritisiert, dass das Vorhaben, ethnologische Sammlungen aus ehemaligen Kolonien in dem wiederaufgebauten preußischen Schloss auszustellen, die Würde und die Eigentumsrechte von Gemeinschaften in allen Teilen der Welt verletze. Sie argumentierten weiter, dass auch Alexander von Humboldt selbst indigene menschliche Überreste gestohlen und zur Untersuchung nach Europa gebracht habe, dass seine ...